Эксперты сообщили, когда Китай и США могут достичь торговой сделки

СИНГАПУР, 4 июля. /ТАСС/. Сделка между Китаем и США, которая положит конец торговой войне между ними, может быть заключена в конце этого или начале будущего года. Как пишет в четверг газета The Straits Times, такое мнение высказали сингапурские эксперты на организованном изданием форуме.

Как отметил доцент Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Ли Минцзян, "в ближайшие годы мировое сообщество будет продолжать наблюдать конкуренцию, сотрудничество и ограниченное взаимодействие между двумя крупнейшими державами". "Однако договоренность может быть достигнута в скором времени", - считает он. "Китай крайне заинтересован в том, что выйти на мировое соглашение с США. В Пекине понимают, что сейчас слишком рано идти на конфронтацию и бросать вызов Вашингтону", - сказал эксперт. По его мнению, "если торговые противоречия будут увеличиваться, то это серьезно подорвет двусторонние отношения. При этом Ли Минцзян считает, что и в Соединенных Штатах "также есть сильное лобби, которое настаивает на какой-либо сделке с Китаем".

Как отметила аналитик сингапурского банка OCBC Сэлена Лин, "Дональду Трампу в течение года потребуются яркие победы, чтобы удачно начать кампанию по переизбранию на новый срок". Одновременно, по ее словам", "Китай прекрасно отдает себе отчет, что ему необходимо идти на дополнительные уступки, чтобы договариваться с Трампом, особенно если он останется президентом на второй срок".

На саммите G20 в Осаке лидеры двух стран договорились возобновить торговые переговоры, американский президент также пообещал не вводить новых пошлин на китайские товары. Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели консультации об урегулировании торговых споров. Последний их раунд прошел в первой половине мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.