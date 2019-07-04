Путин: падение цен на нефть и внешние ограничения сдерживают планы России по развитию

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что процент голосов, полученный им на выборах, не влияет на достижение поставленных целей развития страны. Главные препятствия, по его словам, это неблагоприятные экономические реалии и внешнее давление. Такое мнение он высказал в интервью газете Corriere della Sera, которое дал накануне своего официального визита в Италию.

"Дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России, - сказал он, отвечая на вопрос, почему вопреки доверию, оказанному избирателями, планы по развитию с трудом набирают темп. - А именно - падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей".

Путин подчеркнул, что российские власти стараются проводить "очень взвешенную, реалистичную политику, обеспечивать макроэкономическую стабильность, не допускать роста безработицы". Он особо отметил, что удалось сконцентрировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных национальных проектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей.

"Что касается исполнения планов, то они, действительно, не всегда выполняются так быстро, как хотелось бы в идеале, - посетовал Путин. - Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией". Глава российского государства напомнил, что они касаются не только экономики, других сфер. При этом он считает, что надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, свое место в этих процессах, включиться в общую работу. "Такое не происходит по приказу, - подчеркнул он. - Надо, повторю, каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется. Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаем условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодежи".

По оценке Путина, проект "Россия - страна возможностей", направленный на профессиональный, личностный рост молодежи, людей разных поколений, на то, чтобы дать им возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах, наиболее важен. "Словом, уверен, что, опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан, мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой", - подытожил российский лидер.