Финтех-компании могут получить прямой доступ к операциям с ЦБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность прямого доступа финтех-компаний к операциям с Центральным банком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Кто должен иметь доступ к деньгам Центрального банка? Только банки, как сейчас? Или и финтех-компании? В Швейцарии, например, есть лицензии финтех-компаний, в Гонконге - виртуальных банков, Банк Англии тоже начал работать с новыми игроками по правилам финансового рынка. Мы тоже начинаем думать о том, чтобы открыть финтеху прямой доступ к операциям с Центральным банком", - сказала она.