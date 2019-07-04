Власти Китая верят в устранение торгово-экономических разногласий с США

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Китайские власти верят в успешное разрешение торгово-экономических противоречий с Соединенными Штатами и после достижения соответствующего соглашения с Вашингтоном готовы отменить повышенные пошлины на американскую продукцию. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Мы верим, что в сложившейся ситуации на принципах взаимной выгоды и равноправного взаимодействия нам удастся устранить взаимные разногласия и решить существующие проблемы, - только таким образом можно обеспечить обоюдное развитие в интересах Китая и Соединенных Штатов, а также всего мира, - отметил он на еженедельном брифинге. - В случае достижения соглашения все повышенные пошлины (как США, так и Китая - прим. ТАСС) должны быть отменены".

По словам представителя ведомства, группы переговорщиков двух стран поддерживают друг с другом регулярные контакты. "Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке прошла успешно. Благодаря ей намечены направления для проведения двусторонних переговоров на следующем этапе - это был позитивный сигнал для всего международного сообщества", - подчеркнул Гао Фэн.

Он добавил, что дополнительные тарифы Вашингтона на китайскую продукцию в принципе не выгодны, поскольку "наносят ущерб обеим сторонам". В итоге страдают "в первую очередь американские предприятия и потребители". Представитель Минкоммерции напомнил, что Пекин намерен продолжать структурные экономические реформы, способствовать созданию новых рабочих мест, предпринимать активные меры по улучшению условий для деятельности инвесторов, содействовать стабильному развитию глобальной экономики.

Гао Фэн упомянул о перспективах увеличения китайско-американского товарооборота по широкому перечню аграрной продукции. "КНР и США выгодно дополняют друг друга. Эскалация торговых трений противоречит интересам обеих сторон, поэтому необходимо поддерживать диалог для обсуждения важных мер. Надеемся на устранение разногласий на основе принципов взаимной выгоды, - подытожил он. - Мы считаем, что переговоры должны осуществляться на равноправной основе. Вашингтон отказался от идеи вводить новые пошлины и эскалации трений. Мы одобряем такую позицию: необходимо урегулировать споры на равноправной основе, устранять взаимную обеспокоенность, обеспечивать стабильность и уверенность в завтрашнем дне как компаний, так и потребителей двух стран".