Чуйченко заявил, что "регуляторная гильотина" затронет большинство видов контроля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Регуляторная гильотина" коснется большинства видов контроля, несмотря на попытки ведомств оставить существующие механизмы контрольно-надзорной деятельности (КНД) без изменений. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

"Реформа ["регуляторная гильотина"] затронет подавляющее большинство видов контроля, несмотря на попытки многих ведомств оставить механизмы контрольно-надзорной деятельности без изменений. Перечень ведомств, которые будут принимать участие в КНД, находится на утверждении у председателя правительства РФ и будет подписан в ближайшее время", - сказал он.

Чуйченко добавил, что замечает "проявления слабости со стороны некоторых коллег" из ведомств.

"Возможно, они боятся того масштабного объема работы, который им предстоит. Хотел бы пожелать им не трусить, мы поможем им справиться с этой нелегкой, но очень важной задачей", - отметил вице-премьер.

Ранее стало известно, что актуализацией требований к бизнесу в рамках реформы контроля и надзора могут заняться до 52 рабочих групп.

Правительство РФ проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.