Утвержден новый состав правления Роскосмосбанка

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый состав правления Роскосмосбанка утвержден решением совета директоров банка, президентом банка назначен Олег Баранов, который с декабря 2018 года возглавлял Фондсервисбанк. Об этом в среду говорится в сообщении Роскосмосбанка.

Согласно данным кредитной организации, новый состав правления дополнен тремя руководителями банка. "В правление впервые вошли Кузнецов Андрей Александрович, руководящий клиентской работой и кредитованием, Коваль Игорь Сергеевич, отвечающий за развитие информационных технологий, Третьяков Андрей Александрович, курирующий розничный бизнес, сеть отделений и маркетинг", - говорится в сообщении.

До избрания на пост президента Фондсервисбанка Олег Баранов занимал должность заместителя генерального директора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"

Фондсервисбанк 12 апреля 2019 года был переименован в Роскосмосбанк в рамках реализации стратегии развития банка, направленной на приоритетное обслуживание предприятий аэрокосмической отрасли и их работников.