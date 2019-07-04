Вячеслав Арутюнян назначен и.о. председателя банка "Восточный"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Совет директоров банка "Восточный" назначил Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления кредитной организации. Об этом говорится в сообщении "Восточного".

Главным исполнительным директором банка "Восточный" назначен Константин Рогов. Он также сохранит должность заместителя председателя правления.

Ранее обязанности председателя правления банка исполнял Александр Нестеренко.

Вячеслав Арутюнян занимал руководящие должности в Московском кредитном банке, банке "Уралсиб" и Сбербанке.

Константин Рогов был приглашен в банк "Восточный" фондом Baring Vostok. Уже более четырех лет он занимает должность финансового директора банка. Ранее Рогов работал в Связном банке, МДМ-банке и других.

Банк "Восточный" - крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Сеть продаж преимущественно располагается на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По состоянию на 1 июня 2019 г. банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе РФ.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший банком "Юниаструм", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

24 июня структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка "Восточный" в пользу холдинга "Финвижн".

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение. 17 июня Лондонский суд признал право компании "Финвижн холдингс" продолжать судебное разбирательство в России.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд руб., возбужденного в феврале 2019 года.

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