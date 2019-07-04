Медведев: Единый казначейский счет повысит прозрачность расчетов

ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что появление Единого казначейского счета позволит повысить прозрачность расчетов.

"Надеюсь, что повысится прозрачность расчетов, вся информация о движении средств будет доступна оперативно и для самих участников платежей, и для контролирующих инстанций", - сказал он, открывая заседание правительства. Медведев уточнил, что предлагаемые изменения в Бюджетный кодекс должны заработать с 1 января 2021 года. Он также добавил, что появление Единого казначейского счета позволит сделать осуществление оплаты государственных или муниципальных услуг более оперативной, даст возможность эффективно управлять бюджетными деньгами, включая остатки на счетах на всех уровнях бюджетной системы.