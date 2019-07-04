Продажи легковых автомобилей и LCV в России в июне сократились на 3,3%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в июне 2019 года сократились на 3,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 151,18 тыс. штук. При этом в январе - июне продажи снизились на 2,4%, до 828,75 тыс. штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"После шести месяцев 2019 мы видим рынок, который уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 - уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, - повторение результата продаж прошлого года", - отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в сообщении.

По данным АЕБ, продажи легковых автомобилей и LCV на российском рынке в мае 2019 года упали на 6,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего 2017 года и составили 137,6 тыс. штук. Вместе с тем продажи в январе - мае продемонстрировали снижение на 2,2% - до 677,6 тыс. авто.