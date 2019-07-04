Правительство поручило определить базовую цену авиакеросина для расчета демпфера

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило дополнительно проработать вопрос базовой цены авиакеросина, от которой будет рассчитываться размер демпфера, сообщил ТАСС источник в аппарате правительства.

"По корректировке параметров демпфирующего механизма дано дополнительное поручение проработать вопрос о цене авиационного керосина, от которого будет считаться размер этого демпфера", - сказал собеседник агентства по итогам заседания кабмина.

В июне в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин предложил включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен. Он также подчеркнул, что ситуация с высокими ценами на авиакеросин, которая отражается на стоимости авиабилетов, должна быть немедленно исправлена.