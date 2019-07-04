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Банк "Открытие" изменил рекламный слоган

Из слогана убрали слово "государственный", заменив на "надежный"
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© Андрей Махонин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" изменил свой рекламный слоган, убрав из него слово "государственный". Об этом сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов в ходе Международного финансового конгресса.

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"У нас слоганов изначально было два. Первый - это "Меняемся в месте с вами". И второй слоган будет "Надежный банк нашего времени".

Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "Государственный банк нашего времени" в представленной новой маркетинговой стратегии. В ЦБ отметили, что такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка "ФК Открытие". Сам банк позднее сообщил, что учтет позицию ЦБ РФ и изменит свой рекламный слоган.

В свою очередь в ФАС РФ заявляли, что ведомство может принять меры в связи с использованием банком "Открытие" вышеупомянутого слогана.

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