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Застройщикам коммерческой недвижимости за пределами ТТК Москвы будут предоставлять льготы

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас строительство коммерческой недвижимости за пределами центра не является привлекательным для инвесторов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Стимулирующие льготы будут предоставляться застройщикам коммерческой недвижимости за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

"Общаясь с инвесторами, мы слышим от них жалобы на то, что, к сожалению, строительство коммерческой недвижимости за пределами центра не является столь доходным, столь привлекательным. И нам приходится фактически в административном режиме заставлять их это делать. Поэтому в ближайшее время по их предложению мы примем решение об обнулении платежей за изменение вида разрешенного использования при строительстве коммерческих объектов за пределами Третьего транспортного кольца", - сказал он, отметив, что подобная мера "серьезным образом улучшит экономику этих проектов".

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, направленные на повышение качества жизни в городской среде. В рамках деловой программы состоится более 70 мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу. Более 300 спикеров расскажут об успешных мировых практиках, которые можно применить в отечественных условиях. Планируется, что мероприятия посетят 113 иностранных спикеров из 26 стран.

Гостей форума ожидает более ста культурных и образовательных мероприятий, которые объединит фестиваль Moscow Urban Fest. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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