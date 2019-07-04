Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя и табака в специализированных точках

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство России не поддержало законопроект о продаже алкоголя и табака только в специализированных магазинах. Об этом говорится в отзыве правительства России на законопроект депутата Госдумы от фракции ЛДПР Андрея Свинцова, внесенный в нижнюю палату парламента в январе 2018 года (имеется в распоряжении ТАСС).

Законопроектом предлагается установить, что розничная торговля алкогольной и табачной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции (и сопутствующих табаку товаров), не будет продаваться ничего. Поскольку действуют ограничения по времени продажи алкогольной продукции, то такие магазины вынужденно будут закрываться в ночное время (так как торговля только табачной продукцией в ночное время заведомо нерентабельна), указывается в сопроводительных материалах к документу.

"Предлагаемый законопроектом порядок реализации алкогольной и табачной продукции только в стационарных специализированных торговых объектах может привести к отсутствию таких объектов на территории малых населенных пунктов, а также к сокращению количества торговых точек, легально реализующих алкогольную и табачную продукцию, и торговых объектов, реализующих продукты питания, в том числе низкомаржинальные социально значимые товары, такие как хлеб и молоко", - говорится в документе.

Кроме того, по мнению составителей отзыва, пояснительная записка к законопроекту не содержит результатов анализа правоприменительной практики и статистических данных, свидетельствующих о неэффективности и недостаточности действующих запретительных норм в отношении розничной продажи алкогольной продукции и табачных изделий, а также оценки финансово-экономических последствий введения предполагаемых изменений для хозяйствующих субъектов. Авторы документа также отмечают, что в законопроекте отсутствует определение вводимого им понятия "стационарный специализированный торговый объект", а также не установлены требования к таким объектам.

Как отмечается в отзыве правительства, положения, направленные на ограничение потребления алкогольной и табачной продукции, целесообразно предусматривать в отраслевых законах, в том числе в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, в законе о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции, а также в законе об основах государственного регулирования торговой деятельности в России.