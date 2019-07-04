{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя и табака в специализированных точках

Инициатором этого законопроекта выступал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство России не поддержало законопроект о продаже алкоголя и табака только в специализированных магазинах. Об этом говорится в отзыве правительства России на законопроект депутата Госдумы от фракции ЛДПР Андрея Свинцова, внесенный в нижнюю палату парламента в январе 2018 года (имеется в распоряжении ТАСС).

Законопроектом предлагается установить, что розничная торговля алкогольной и табачной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых, кроме названной продукции (и сопутствующих табаку товаров), не будет продаваться ничего. Поскольку действуют ограничения по времени продажи алкогольной продукции, то такие магазины вынужденно будут закрываться в ночное время (так как торговля только табачной продукцией в ночное время заведомо нерентабельна), указывается в сопроводительных материалах к документу.

"Предлагаемый законопроектом порядок реализации алкогольной и табачной продукции только в стационарных специализированных торговых объектах может привести к отсутствию таких объектов на территории малых населенных пунктов, а также к сокращению количества торговых точек, легально реализующих алкогольную и табачную продукцию, и торговых объектов, реализующих продукты питания, в том числе низкомаржинальные социально значимые товары, такие как хлеб и молоко", - говорится в документе.

Кроме того, по мнению составителей отзыва, пояснительная записка к законопроекту не содержит результатов анализа правоприменительной практики и статистических данных, свидетельствующих о неэффективности и недостаточности действующих запретительных норм в отношении розничной продажи алкогольной продукции и табачных изделий, а также оценки финансово-экономических последствий введения предполагаемых изменений для хозяйствующих субъектов. Авторы документа также отмечают, что в законопроекте отсутствует определение вводимого им понятия "стационарный специализированный торговый объект", а также не установлены требования к таким объектам.

Как отмечается в отзыве правительства, положения, направленные на ограничение потребления алкогольной и табачной продукции, целесообразно предусматривать в отраслевых законах, в том числе в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, в законе о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции, а также в законе об основах государственного регулирования торговой деятельности в России.

Теги
РоссияСвинцов, Андрей Николаевич
Застройщикам коммерческой недвижимости за пределами ТТК Москвы будут предоставлять льготы
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас строительство коммерческой недвижимости за пределами центра не является привлекательным для инвесторов
Читать полностью