Совет директоров ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ на заседании 26 июля рассмотрит возможность снижения ключевой ставки. Об этом сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса.

"Это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз, но мы посмотрим, как вышедшие новые данные, какой потенциал влияния на прогноз они имеют <...> И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки", - сказала она.

Набиуллина не исключила шаг снижения на 50 базисных пунктов. "Хотя, я всегда говорю о том, что мы предпочитаем двигаться плавно, небольшими шагами, пусть чаще даже, тем не менее не исключаем 50 базисных пунктов снижения. Я уже говорила, мы рассматривали на прошлом заседании такую возможность, наверняка будем рассматривать этот вариант тоже", - отметила глава ЦБ.

"В июне инфляция была достаточно сдержанная, на ближайшие 6-12 месяцев, если не будет каких-то внешних шоков, мы считаем, что проинфляционные риски ограничены и продолжают снижаться. Мы считаем, что баланс рисков для инфляции на 2020 год смещен вниз", - перечислила глава ЦБ основания для снижения ставки.

При этом, по ее словам, инфляционные ожидания пока остаются на повышенном уровне, показатели ВВП достаточно слабые, наблюдается сокращение инвестиционного спроса и слабый рост экспорта.

ЦБ 14 июня снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 26 июля.