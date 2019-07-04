X5 Retail Group и "Абрау-Дюрсо" создадут СП для развития вин "Русская лоза"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. X5 Retail Group и один из крупнейших российских производителей вина "Абрау-Дюрсо" договорились о развитии бренда "Русская лоза" путем создания совместного предприятия, которое обеспечит управление товарным знаком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

"Создание совместного предприятия - это логичное продолжение продуктивного сотрудничества лидеров в своих отраслях. Мы уверены, что благодаря нашему партнерству у потребителей появится больше возможностей приобрести качественное вино по оптимальным ценам", - сообщил глава "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Производство вина будет осуществляться на базе действующих мощностей "Абрау-Дюрсо".

Отмечается, что компании планируют в дальнейшем расширять линейку бренда, запуская новые продукты в разных ценовых категориях. Вино будет эксклюзивно продаваться в магазинах группы X5.