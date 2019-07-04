Литва примет решение по иску к "Газпрому" после оценки мотивов суда Швеции

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /ТАСС/. Решение о своих дальнейших действиях по иску на €1,5 млрд к "Газпрому", якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ, Литва примет после детального ознакомления с постановлением апелляционного суда Швеции, отклонившего в четверг претензии литовской стороны. Об этом сообщило министерство энергетики балтийской республики.

"Предстоит оценить решение суда и его мотивы. После ознакомления с аргументацией будет решаться, какие дальнейшие действия возможны", - отметило ведомство.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) в четверг отклонил в полном объеме ходатайство Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору между Литвой и ПАО "Газпром". Шведский суд также обязал Литву возместить "Газпрому" все судебные издержки.

"Сегодняшнее решение подводит итог восьмилетнему спору, инициированному Литвой против ПАО "Газпром". На каждом этапе данного спора международные арбитражные суды и суды разных юрисдикций, в том числе Верховный суд Европейского союза, систематически отклоняли все требования Литвы, что подтверждает их необоснованность. Теперь литовским налогоплательщикам, в дополнение к финансированию дорогостоящих споров Литвы, придется оплатить и судебные расходы, понесенные ПАО "Газпром", - отмечается в сообщении российского газового холдинга.

Вильнюс подал иск к "Газпрому" на €1,5 млрд еще в 2012 году. Арбитраж эти требования в 2016 году отклонил. Литва добивается аннулирования данного решения.

В Вильнюсе заявляют, что, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, "Газпром" якобы назначал в 2004-2012 годах за импортированное газовое сырье несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удается.