Путин рассчитывает на участие делегации из Италии в выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Италия выступит в роли страны-партнера на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге в 2020 году.

"Рассчитываем, что на следующий год Италия станет страной-партнером крупной международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в России, в городе Екатеринбурге", - заявил он по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Путин добавил, что итальянскую делегацию ждут и на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2019 года.

Президент России также поздравил итальянского коллегу с тем, что его страна получила право принять Зимние Олимпийские игры в 2026 году. "Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи", - добавил он.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве России и Италии, Путин отметил, что в 2018 году товарооборот увеличился почти на 13% до $27 млрд. "Вместе с тем, в 2013 году оборот составлял $54 млрд. Нам есть к чему стремиться", - указал президент РФ.

Путин напомнил, что на российском рынке представлены порядка 500 итальянских компаний и банков, объем взаимных накопленных капиталовложений в экономики двух стран составляет порядка $7,5 млрд.