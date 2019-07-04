РФПИ и институт развития Италии инвестируют в нацеленные на рынок РФ компании €300 млн

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о сотрудничестве с итальянским институтом развития Cassa Depositi e Prestiti (CDP), а также его дочерними структурами - SIMEST и Fondo Italiano di investimento SGR, говорится в четверг в пресс-релизе РФПИ. Предполагается, что стороны инвестируют совместно до €300 млн в течение трех лет.

Соответствующее соглашение подписано в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Италию.

"Соглашение направлено на углубление экономического сотрудничества между Россией и Италией путем совместных инвестиций преимущественно в итальянские малые и средние компании, присутствующие на российском рынке или имеющие планы по выходу на него", - говорится в сообщении.

В частности, РФПИ и SIMEST будут осуществлять оценку потенциальных инвестиций в российские подразделения итальянских компаний, в то время как с Fondo Italiano di Investimento SGR стороны займутся анализом возможностей для соинвестирования в итальянские компании, планирующие выход на российский рынок. Соглашение предусматривает возможность присоединения к нему других подразделений CDP в дальнейшем, отметили в РФПИ.

Cassa Depositi e Prestiti - Национальный институт развития, который финансирует государственные инвестиции, поддерживает международное сотрудничество, а также занимается развитием инфраструктуры в Италии. CDP оказывает поддержку итальянским компаниям, содействует их выходу на международный рынок.

Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил в беседе с журналистами, что Италия - это одна из ключевых стран Евросоюза, которая сейчас наиболее сильно настроена на совместные инвестиции в Россию и наиболее активно разделяет российскую позицию по большинству вопросов.