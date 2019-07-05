"Ъ": "Интергео" Михаила Прохорова может получить господдержку на 60 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство может выделить субсидии на строительство инфраструктуры для медно-никелевого проекта компании "Интергео" Михаила Прохорова на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири. Сумма господдержки может составить почти 60 млрд рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минпромторг.

"Государственную поддержку планируется оказать в форме субсидии на строительство объектов инфраструктуры - автодорог в размере 40 млрд рублей и линий электропередачи в 18,8 млрд рублей. Указанные проекты включены в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", - сообщили изданию в министерстве.

По данным "Коммерсанта", о господдержке правительство попросил глава совета директоров ООО "УК "Интергео" Александр Хлопонин. В середине июня он написал премьеру-министру РФ Дмитрию Медведеву соответствующее письмо. Глава кабмина поручил Минтрансу, Минэнерго, Минфину и Минпромторгу внести согласованные предложения по поводу господдержки.

В Минфине газете подтвердили наличие поручения премьера, отметив, что оно "прорабатывается в рабочем порядке". В группе "Онэксим", куда входит "Интергео", отказались от комментариев изданию.

"Интергео" планирует построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве мощностью по переработке руды в 24 млн тонн и Кингашский ГОК в Красноярском крае мощностью 20 млн тонн. Первый будет производить медный концентрат, второй - никелево-медный. Строительство планируется начать в 2020-2021 годах, ГОКи должны выйти на проектную мощность в 2025 и 2027 годах соответственно.