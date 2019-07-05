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Минтранс рассчитывает на принятие законодательства по безбарьерной оплате проезда осенью

По словам первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова, соблюсти такие сроки необходимо, чтобы увязать внедрение системы free flow с вводом первых участков ЦКАД и автотрассы Москва - Казань

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ рассчитывает, что законодательство по безбарьерной оплате проезда по платным дорогам будет принято Госдумой РФ в осеннюю сессию. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сказал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"Сейчас у нас доработан пакет изменений в нормативно-правовые акты, в том числе в КоАП. Получено согласование в Главном государственно-правовом управлении при Президенте РФ. Будем просить Госдуму рассмотреть его в приоритетном порядке, чтобы успеть в осеннюю сессию принять поправки", - рассказал Алафинов, говоря о перспективах внедрения системы безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам (free flow). Он пояснил, что соблюсти такие сроки необходимо, чтобы увязать внедрение этой системы с вводом первых участков Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а затем - автотрассы Москва - Казань.

Как сообщалось ранее, согласно паспорту национального проекта "Безопасные и качественные дороги" разработка нормативной базы для внедрения систем взимания платы "свободный поток" (free flow) должна быть завершена к 1 апреля 2019 года, а внедрение систем - обеспечено на двух пилотных участках к концу 2020 года. Как говорили ранее в госкомпании "Автодор", первым участком с безбарьерной системой оплаты проезда может стать третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), введение которого ожидается в 2020 году.

Полный текст интервью на портале "Будущее России. Национальные проекты".

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