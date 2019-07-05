Возможность перехода на водородное отопление протестируют в Великобритании

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первая в мире испытательная установка, функционирующая полностью на водороде, была запущена в рамках британского проекта Н21 для тестирования безопасности водорода как альтернативного решения для отопительных систем. Об этом сообщается на сайте Н21.

На территории научно-исследовательского центра Управления по охране труда и промышленной безопасности в Великобритании будут проведены контролируемые испытания для получения доказательств того, что водородная газовая сеть настолько же безопасна, как и природный газ, используемый сегодня для отопления предприятий и жилых домов.

В настоящее время около 30% выбросов CO2 в Великобритании приходится на системы отопления. По словам представителей Н21, широкомасштабное внедрение водородной газовой сети может сыграть ключевую роль в реализации цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. В случае успешного завершения эксперимента, результаты будут представлены профильному министерству Великобритании для принятия решения о возможном переходе на водородное топливо.