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Возможность перехода на водородное отопление протестируют в Великобритании

Внедрение водородной газовой сети может сыграть ключевую роль в реализации цели по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Первая в мире испытательная установка, функционирующая полностью на водороде, была запущена в рамках британского проекта Н21 для тестирования безопасности водорода как альтернативного решения для отопительных систем. Об этом сообщается на сайте Н21.

На территории научно-исследовательского центра Управления по охране труда и промышленной безопасности в Великобритании будут проведены контролируемые испытания для получения доказательств того, что водородная газовая сеть настолько же безопасна, как и природный газ, используемый сегодня для отопления предприятий и жилых домов.

В настоящее время около 30% выбросов CO2 в Великобритании приходится на системы отопления. По словам представителей Н21, широкомасштабное внедрение водородной газовой сети может сыграть ключевую роль в реализации цели по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. В случае успешного завершения эксперимента, результаты будут представлены профильному министерству Великобритании для принятия решения о возможном переходе на водородное топливо.

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