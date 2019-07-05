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В "Нафтогазе" заявили, что английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

В компании утверждают, что такое решение было вынесено судом 11 июня
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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. "Нафтогаз Украины" сообщил, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

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В сообщении украинской компании утверждается, что решение было вынесено 11 июня 2019 года с учетом "продления сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нафтогазу".

Кроме того, в сообщении "Нафтогаза" указывается, что "английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласие суда для получения таких средств".

Соответствующих сообщения от самого суда и "Газпрома" пока не поступало.

Разбирательство в Англии

В марте нынешнего года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите газа. Судебный процесс был приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Однако летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

В июне 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял к рассмотрению просьбу "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. Однако в сентябре того же года процесс был остановлен под обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда по транзитному контракту.

Теги
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