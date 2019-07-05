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Jaguar Land Rover инвестирует сотни миллионов фунтов в создание электромобилей

На первом этапе реализации планов компания будет производить электрическую версию Jaguar XJ

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Британская компания Jaguar Land Rover инвестирует сотни миллионов фунтов стерлингов в проект по созданию ряда электромобилей на своем заводе в Бирмингеме, что позволит гарантировать сохранение 2,7 тыс. рабочих мест. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

На первом этапе реализации своих планов компания будет производить электрическую версию представительского седана Jaguar XJ. "Будущее мобильности - электрическое, поэтому, являясь дальновидной британской компанией, мы стремимся создать в Соединенном Королевстве новое поколение машин с нулевым уровнем выброса", - сказал генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Спет.

Свое объявление британский автопроизводитель назвал значительным шагом в выполнении обязательства компании по предложению клиентам с 2020 года электрифицированных вариантов всех своих новых моделей Jaguar и Land Rover.

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