Глава BMW намерен покинуть свой пост в 2020 году

ТАСС, 5 июля. Председатель совета директоров германского автомобильного концерна BMW Харальд Крюгер не намерен оставаться во главе компании на второй срок и уйдет в отставку в следующем году. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении автоконцерна.

"Председатель совета директоров BMW Харальд Крюгер сегодня уведомил [членов правления], что он не будет претендовать на второй срок [во главе компании]", - сказано в пресс-релизе. Как говорится в нем, Крюгер заявил, что хотел бы попробовать себя в новых проектах и областях.

Полномочия 53-летнего Крюгера истекают в конце апреля 2020 года. Вопросы, связанные с назначением преемника, будут обсуждаться на заседании управляющих в следующем месяце.

Крюгер работает в BMW с 1992 года. На должность главы концерна он был назначен в 2015 году.

BMW - германский автопроизводитель, основанный в 1916 году. Оборот BMW в 2018 году составил более €97 млрд. Концерн является одним из крупнейших предприятий в ФРГ. В 2018 году с конвейеров BMW сошли почти 2,5 млн транспортных средств.