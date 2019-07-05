Эксперты считают, что льготы и ГЧП могут минимизировать экологический ущерб от металлургии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Налоговые преференции и развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) помогут крупным металлургическим компаниям в создании продукции, при производстве которой окружающей среде будет причиняться минимальный вред. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС эксперты перед выставкой ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля. На одной из сессий - "Экологически безопасные технологии как основа производства будущего" будут обсуждаться проблемы и особенности использования продукции из "зеленого" металла (сделанного в условиях минимального вреда для экологии - прим. ТАСС).

Экологические проблемы

По мнению председателя общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество" Рашида Исмаилова, главной проблемой в металлургии являются выбросы вредных веществ в атмосферу. Компании путем внедрения наилучших доступных технологии (НДТ) пытаются решить этот вопрос. Это сказывается не только на повышении эффективности производства, но и на привлекательности компании.

"При внедрении "зеленых" технологий предприятия становятся более конкурентоспособными и привлекательными для инвестиций. Особенно это касается тех, кто выходит на международные рынки, торгуется за рубежом или берет кредиты в иностранных банках. Экологическая безопасность является одним из приоритетов при оценке компании", - отметил он.

Однако при всех плюсах, которые несет внедрение экологически чистых технологии, эксперты в крупных металлургических компаниях отмечают, что финансирование проектов идет за счет собственных средств. Вице-президент "Русской медной компании" (РМК) по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар сообщила ТАСС, что механизм ГЧП перспективен для работы. Государство, по ее мнению, могло бы частично или полностью компенсировать компании затраты на модернизацию и внедрение НДТ, либо компенсировать плату за негативное воздействие на окружающую среду. Промышленные предприятия, по ее мнению, могут использовать для этого существующий в системе Минпромторга механизм субсидирования инвестпроектов по внедрению наилучших доступных технологий. Расширение инструментария Минпромторга по поддержке внедрения НДТ Гончар считает целесообразным, другие эксперты полагают, что это может быть частичная или полная компенсация затрат на модернизацию и внедрение НДТ.

Однако, по мнению директора департамента экологии, охраны труда и промышленной безопасности "Русала" Ивана Ребрика, не все механизмы ГЧП пока работают. "Ранее экологические платежи могли засчитывать в счет общей стоимости программ реализации природоохранных мероприятий. Как правило, это комплексные, дорогостоящие мероприятия и оборудование в целях экологической модернизации. После ужесточения законодательства этот механизм в большей степени потерял свою значимость. Корректировка платежей теперь возможна только в объеме платы за те конкретные вещества, на снижение которых были направлены мероприятия. Мотивация потерялась. Мизерная составляющая суммы зачетов от общих инвестиций в природоохранные мероприятия ведут к тому, что никто не будет их проводить", - сообщил он ТАСС.

По словам представителя "Русала", перспективным направлением является вовлечение в процесс производства вторсырья и переработки отходов, которые образовались в результате деятельности предприятия. "В свое время благодаря применению нефелинового шлама только в Красноярском крае было построено более 250 км первоклассных дорог. Аналогичны примеры возможного использования шламов алюминиевого производства в качестве сырья в технологии [производства] цемента. К сожалению, на сегодняшний день потребителям невыгодно использовать отходы в качестве сырья, так как для этого необходимо получить лицензии на обращение с отходами, пройти все санитарные и природоохранные согласования, разработать проектную документацию. В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда, например, российским цементным заводам проще за границей купить сырье - аналог местных вторичных материалов ", - поделился Ребрик.

Также государство может предоставлять налоговые преференции для экологически ответственных предприятий. Представитель группы НЛМК в разговоре с ТАСС отметил, что компании могут рассчитывать на снижение обязательных платежей в государственный бюджет.

Позиция законодателей

С предложениями бизнеса согласны и в Совете Федерации. Заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт сообщила ТАСС, что многие предприятия (не только металлургические) не могут повторно использовать сырье и обязаны его утилизировать. Для решения этой проблемы ожидается внесение со стороны правительства закона "О вторичных ресурсах", который бы регулировал эту деятельность.

Кроме того, по мнению Гехт, в России целесообразно создать некий фонд, в который бы поступала плата от предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. На данный момент средства поступают в общий бюджет и расходуются на разные нужды. Подобный фонд мог бы аккумулировать финансы, которые можно тратить только на экологические мероприятия. Эта мера помогла бы понять населению, насколько сильно вредит предприятие экологии и сколько денег тратится на улучшение окружающей среды.

"Все заинтересованы в улучшении экологической ситуации, особенно в городах, которые указаны в майском указе президента (12 городов, в которых необходимо снизить выбросы на 20% - прим. ТАСС). Компании вкладывают огромные деньги в модернизацию, логично, что им надо помогать. Налоговые преференции должны быть предоставлены предприятиям при реализации экологических программ", - отметила она.

Собственные разработки

Несмотря на действующий реестр НДТ, компании продолжают вести свои разработки совместно с научно-исследовательскими организациями. По словам Ребрика, "Русал" сохранил профильные научно-исследовательские институты и создал центр, в котором лучшие специалисты разрабатывают технологии для алюминиевого производства.

"Технологические агрегаты, обслуживающие механизмы, спецтехника - все это мы проектируем и делаем сами. Ранее мы использовали импортные французские газоочистки, но они нестабильно работают в нашем климате. В итоге спроектированное совместно с СибВАМИ (Сибирский научно-исследовательский конструкторский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности - прим. ТАСС) оборудование показало лучшие результаты. Теперь мы их устанавливаем на всех заводах. Также нам удалось спроектировать и начать внедрение собственных электролизеров РА-300, РА-400 и РА-550, которые являются одними из лучших в мире", - отметил он.

РМК также старается внедрять самые современные передовые отечественные разработки, а также сотрудничает с научно-исследовательскими центрами. Как рассказала Гончар, компания максимально широко внедряет НДТ в части снижения сбросов в воду, выбросов в атмосферу и в иных сферах. Для реализации используется как российская, так и зарубежная техника.

"У нас в основном горное оборудование из Японии. Если говорить о буровых установках, то это Швеция, оборудование фабрики - Финляндия. Безусловно, мы нацелены на российского производителя, присматриваемся к отечественным конвейерам, в частности. Но пока при оценке качества, экономических параметров, мощности, производительности, к сожалению, не всегда выиграет наш производитель. Но стоит отметит, что он не стоит на месте", - пояснила она.

Современные технологии применяются и на предприятиях "Уральской горно-металлургической компаний" (УГМК). Например, на "Среднеуральском медеплавильном заводе" (СУМЗ) к вопросу снижения выбросов подходят комплексно. Заместитель директора СУМЗ - главный эколог Марина Сычева сообщила ТАСС, что предприятие вложило в 2004-2009 годах в реконструкцию химико-металлургического комплекса 12 млрд рублей, из них 9 млрд рублей - в строительство нового сернокислотного цеха. После проведенных мероприятий утилизация серосодержащих газов в производстве серной кислоты составляет 99,7%.

В текущем году на СУМЗ внедрена система сбора и очистки аспирационных газов в медеплавильном цехе, что позволит улучшить условия труда металлургов. Концентрация газа на рабочих местах снизится в 14 раз, а эффективность системы очистки газов от пыли составляет 99,6%. Кроме того, ежегодно на природоохранные мероприятия в части выбросов в атмосферу, сброса и утилизации отходов завод направляет до 300 млн рублей. Основная часть оборудования, которая используется в модернизации, отечественного производства.

Вовлечение отходов в производство

Кроме снижения прямого экологического вреда, металлургические компании заинтересованы в повторном вовлечении образовавшихся отходов в процесс производства. Как отметила Гончар, РМК ведет разработки с научно-исследовательскими организациями по доизвлечению металлов из руды.

"Мы проводим много исследований по доизвлечению. Рассматриваем возможность за счет увеличения мощности работать с рудой, в которой содержится до 0,25% меди. Это позволит максимально использовать вскрышные породы (почти пустая порода, которая покрывает залежи полезного ископаемого - прим. ТАСС), вовлечь их в переработку. Мы исследования проводим по извлечению и переработке отходов, которые размещены в хвостохранилищах (захоронение отходов - прим. ТАСС). К сожалению, они пока не имеют широкого доступа, но исследования мы проводим", - подчеркнула она.

В группе НЛМК также стремятся к максимально безотходному производству. Начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев отметил ТАСС, что на Новолипецком комбинате практически полностью перерабатываются металлолом и отходы, которые могут заместить закупаемые материалы. "Известковые пыль и отсевы используются для производства агломерата - сырья для доменных печей, а доменные пыли и шламы брикетируются и обратно возвращаются в производство. Мел, глину и песок, которые образуются при разработке Стойленского месторождения на горно-обогатительном комбинате в Старом Осколе, используют на предприятиях по производству строительных материалов", - сказал он.