Садоводы Ставрополья и Кубани просят ограничить импорт косточковых фруктов

МАГАС, 5 июля. /ТАСС/. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края обратилась к вице-премьеру России Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт косточковых и семечковых фруктов в Россию, а также повысить ввозные пошлины на эту продукцию. Об этом сообщается в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в третьем и четвертых кварталах (2019 года - прим. ТАСС) и первом квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", - говорится в письме.

Как отмечают участники отрасли, с момента получения первых плодов урожая и до конца года в Россию массово ввозят импортные фрукты по очень низким ценам из Молдавии и Сербии. Аналогичную продукцию доставляют на территорию России через Белоруссию в порядке реэкспорта. "Это связано с отсутствием достаточных мощностей длительного хранения фруктов в этих странах. Производители этих стран вынуждены "сбрасывать" в указанный период продукцию по минимальным ценам, что сильно вредит отечественным производителям, сбивая цену реализации", - считают авторы обращения.

При этом они замечают, что острый дефицит площадей хранения фруктов существует и в России. Нехватка мощностей по хранению плодовой продукции приводит к тому, что отечественные производители вынуждены выходить на рынок с произведенной продукцией в тот же период после сбора урожая, в который активно насыщается рынок дешевой импортной продукцией. Это ведет к недополучению прибыли, к балансированию садоводов на грани рентабельности, а соответственно и низкой инвестиционной привлекательностью отрасли и снижению темпов ее развития.

Особенно сильно, по данным садоводов, это бьет по малым формам хозяйствования, ввиду небольших объемов производства и отсутствием хранилищ продукции. Кроме того, снижение цен реализации на произведенную продукцию за счет дешевой импортной продукции приводит к уменьшению рентабельности производства и садоводы вынуждены отказываться от запланированных расширений площадей закладки садов.

Позиция садоводов Кубани

Аналогичное письмо направили Гордееву представители союза "Садоводы Кубани", которые крайне обеспокоены решением правительства России продлить льготный режим на поставку фруктов из Молдовы до конца 2019 года. По мнению садоводов Кубани, поступающая на рынок импортная плодовая продукция приводит к уменьшению доходов предприятия и сокращению налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Для защиты внутреннего рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны они просят вице-премьера ввести механизм квотирования на импортные яблоки, а также установить пониженную ставку НДС на отечественную продукцию в размере 10%.

Кроме того, они предлагают наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю за безопасностью поступающей плодово-ягодной продукции в части определения остаточного содержания в ней пестицидов и агрохимикатов, а также по аттестации за рубежом мест производства продукции, предназначенной для экспорта в Россию.

"Мы обращались к вице-премьеру правительства с просьбой: на период продажи летних сортов, косточковых, воздержаться от их ввоза", - сказал журналистам генеральный директор предприятия "Сад-гигант "Ингушетия" Замир Балкизов. По его мнению, в России выращиваются очень хорошие яблоки и отечественные производители могут восполнить весь недостающий объем этой продукции на рынке. Он добавил, что совещание по этому вопросу может состояться через месяц. В секретариате Гордеева ТАСС сообщили о том, что пока не получали указанные письма.