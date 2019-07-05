В ЦБ заявили, что введение саморегулирования банков потребует изменения нескольких законов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Введение саморегулирования на банковском рынке потребует изменения законодательства, скорее всего, поправок в несколько законов. Идея будет обсуждаться на форуме банковской ассоциации "Россия" в Сочи в сентябре, сказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Я думаю, что это будут, как всегда, изменения в несколько законов, в том числе о банках и банковской деятельности", - сказал он.

Драфта законопроекта пока нет, сказал Швецов. "Идея только обсуждается - в Сочи [банки] собираются это обсуждать публично на [форуме] ассоциации "Россия". Это пока идея", - отметил он.

"[Глава ЦБ] Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] сегодня сказала очень четко: мы стоим на развилке. И мы предложили банковскому сообществу поучаствовать в том, как мы эту развилку пройдем. Готовы они к саморегулированию, к самоограничениям, к стандартам - это одна песня. Не готовы - значит, будем использовать механизм в поведенческом надзоре, стандартный законный нормативный акт", - добавил первый зампред ЦБ.

Выступая на конгрессе в четверг, Набиуллина сообщила, что Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке. Она напомнила, что у некредитных финансовых организаций есть стандарты продаж и саморегулируемые организации, следящие за их исполнением, а в банковском секторе СРО нет, существуют только банковские ассоциации. В пятницу в своем выступлении Набиуллина подчеркнула, что Банк России пойдет на государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов не сработает саморегулирование. В частности, она поторопила с введением саморегулирования банковский сектор.