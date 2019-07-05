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Главы правительств РФ и Узбекистана обсудят 10 июля в Москве торговое сотрудничество

В пресс-службе российского кабмина отметили, что особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых 30 мая

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 10 июля в Москве проведет переговоры с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Как сообщает пресс-служба российского кабмина, "в ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся 30 мая первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана".

Во второй половине дня Арипов вместе с вице-премьером российского правительства Максимом Акимовым посетят Центр управления регионом в Подмосковье, Федеральную налоговую службу, а также офис российского IT-холдинга "Mail.ru Group".

Затем премьер-министр Узбекистана и вице-премьер Ольга Голодец откроют после реставрации павильон "Узбекская ССР" на территории Всероссийского выставочного центра.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичГолодец, Ольга ЮрьевнаУзбекистанРоссияАкимов, Максим Алексеевич
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