Глава "Нафтогаза": Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Стабильное прохождение следующего отопительного сезона Украина можно гарантировать при накоплении до 15 октября в подземных хранилищах газа (ПХГ) 20 млрд кубю м газа. Об этом в пятницу заявил глава "Нафтогаза - Украина" Андрей Коболев в Facebook.

"Только накопив в хранилищах около 20 млрд куб. м, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января", - написал он, добавив, что на такой объем необходимо выйти до 15 октября - даты начала отопительного сезона в стране. Коболев подчеркнул, что такой объем газа также обеспечит Украине "сильную позицию в переговорах с "Газпромом".

Он напомнил, что сейчас в украинских ПХГ 13,8 млрд куб. м газа, "идет интенсивная закачка". Так, за 100 дней Украине необходимо закачать более 6 млрд куб. м газа. "Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 млн куб. м газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика, и наверстать отставание уже будет невозможно", - признал глава "Нафтогаза". В случае же, если к началу отопительного сезона в ПХГ Украины не будет 20 млрд куб. м газа, Коболев предрекает "огромный риск техногенной катастрофы, того, что Украина, без преувеличения, замерзнет".

Украина закачивает газ за счет внутренней добычи, а также за счет импорта из стран Евросоюза по так называемым реверсным схемам. "Нафтогаз" ищет возможность привлечь 1 млрд долларов, чтобы накопить необходимые объемы газа для прохождения следующего отопительного сезона на случай прекращения транзита газа из России. В целях получения финансирования компания планирует выйти на рынок еврооблигаций уже на следующей неделе, а также отказалась выплатить государству дивиденды.

На днях "Нафтогаз" выиграл спор в Окружном административном суде Киева, который остановил действие постановления правительства о том, что компания должна выплатить государству до 1 июля дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за минувший год. По результатам деятельности в 2018 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривен (около $500 млн). Глава украинского правительства Владимир Гройсман назвал иск компании против государства "нонсенсом" и пригрозил увольнением руководству компании.

Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" истекает 1 января 2020 года.