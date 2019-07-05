АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита. Об сообщил глава АСВ Юрий Исаев, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Мы получили рекордный заем, сейчас уже отдали достаточно много - больше 120 млрд рублей за эти полтора года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ к 2022-2023 годам.

Для поддержания финансовой устойчивости Фонда обязательного страхования вкладов с 2015 года действует договор с Банком России о предоставлении агентству кредита без обеспечения на срок до пяти лет. Размер кредитной линии составил 1,03 трлн рублей.

Согласно отчетности АСВ за первый квартал 2019 года, задолженность перед ЦБ по кредитной линии составила 761 млрд рублей.