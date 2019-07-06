"Туламашзавод" планирует выпустить юбилейную серию советских мотороллеров "Муравей"

ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Конструкторы "Туламашзавода" работают над проектом перезапуска трехколесных грузовых мотороллеров "Муравей", выпускаемых на заводе в 1959-1995 годах. Об этом в субботу ТАСС сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"По производству "Муравьев" есть интерес сделать юбилейную пробную серию. Конструкторы об этом думают, хотят сделать ретро-образцы, которые будут в новом исполнении. Пока это все на чертежах, на определенных моделях, исполненных на 3D-принтере", - сказал он.

По его словам, зарубежный рынок на сегодняшний день насыщен по этим направлениям. "Исходя из тех целей и задач, которые поставил президент РФ, мы изучаем всю номенклатуру, в том числе по производству усовершенствованных, более дешевых, практичных изделий", - добавил губернатор.

Производство различных мотороллеров на "Туламашзаводе" началось в 1957 году. Они предназначались как для частных лиц, так и для нужд предприятий, для перевозки небольших грузов. В 1990-х годах объемы выпуска мотороллеров сократились, в том числе из-за высокой конкуренции с зарубежными поставщиками мототехники.

Производственное объединение "Туламашзавод" является одним из крупнейших холдингов в регионе. В его состав входят акционерная компания "Туламашзавод" и двадцать дочерних обществ, ориентированных на выпуск изделий для оборонной промышленности и на производство гражданской продукции. Ее доля в структуре производства к 2021 году должна вырасти до 40%.