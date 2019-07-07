Аэропорты трех населенных пунктов Якутии реконструируют в рамках комплексного плана

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Аэропорты в трех населенных пунктах Якутии реконструируют в 2019 году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года, на эти работы из федерального бюджета регион получит более 11 млрд рублей, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Якутии.

"В этом году запланирована реконструкция аэропортов в Жиганске, Олекминске и Нерюнгри. Наиболее масштабные работы пройдут в Нерюнгри. В рамках федеральной программы будут восстановлены взлетно-посадочная полоса и инфраструктура. На модернизацию аэропорта Нерюнгри поступит 7 млрд 385 млн рублей, Жиганска - 1 млрд 167 млн рублей, Олекминска - 2 млрд 719 млн рублей; средства поступят из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

В прошлом году в рамках этой программы в Якутии были реконструированы аэропорты в Тикси, Саккырыре и Чокурдахе. Всего должно быть реконструировано 16 северных аэропортов: 15 в Якутии и один в Магаданской области.

Жиганск - поселок, расположенный на левом берегу реки Лены, его население составляет 3,4 тыс. человек. Город Олекминск также находится на левом берегу Лены, население - 9,2 тыс. человек. Нерюнгри - второй по величине город Якутии, там живет чуть больше 57 тыс. человек.