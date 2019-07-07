Медведчук: в Европе на украинском "реверсе" газа зарабатывают до $100 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 7 июля. Европейские газовые операторы зарабатывают от $42 до $100 за "реверс" 1 тыс. куб. м газа на Украину. Об этом заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" .

Он напомнил, что российский газ, который якобы идет в Европу, изымается на территории Украины, а по документам происходит покупка этого газа у европейских операторов по так называемой реверсной схеме. "То есть они закладывают еще вот это плечо транзита, это там где-то от 42 до 100 долларов зарабатывают", - сказал Медведчук.

"А мы предлагаем прямые поставки, потому что договор прямых поставок - он и сегодня есть, но он, как и договор о транзите, закончится 1 января 2020 года", - добавил политик.

По мнению Медведчука, в данный момент существует реальная возможность для переговоров между Россией и Украиной о поставках газа. "Когда мы встречались в первый раз с господином Миллером (глава "Газпрома" Алексей Миллер - прим. ТАСС), на этой встрече был господин Медведев (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев - прим. ТАСС), сказали о том, что они готовы сделать скидку [на газ] для Украины 25%. Очень важно, что через несколько дней президент [России] Владимир Владимирович Путин подтвердил эту позицию", - сказал политик.

Украина напрямую не покупает у России газ с конца ноября 2015 года, но занимается его транспортировкой в ЕС. Срок действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между "Газпромом" и "Нафтогазом", - о поставках и транзите газа через территорию страны в Европу - истекает в конце 2019 года. При этом глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях и возобновить прямые поставки, которые были прекращены в 2015 году.