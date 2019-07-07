Медведев проведет совещание по развитию туризма

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев соберет в понедельник совещание, чтобы обсудить разработку Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, поступившем в ТАСС, в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Ольга Голодец, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр спорта Павел Колобков, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В правительстве отмечают, что проект стратегии "направлен на комплексное развитие туризма в РФ, выявление приоритетных направлений развития туризма, поэтапное развитие приоритетных и региональных туристских территорий". Главная цель проекта - "развитие внутреннего и въездного туризма в России за счет реализации мер по повышению доступности и качества туристских услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов Федерации".

Действующая версия Стратегии развития туризма охватывает период до 2020 года включительно. Кроме того, утверждена концепция Федеральной целевой программы по развитию туризма до 2025 года, ее финансирование прогнозируется в объеме 387 млрд рублей. Цель будущей программы - увеличение вклада отрасли туризма в валовой внутренний продукт России более чем на 70%.

Планируется, что новая концепция будет предусматривать комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма и развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, а также продвижение туристского продукта России и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем рынках. Как ранее говорила Голодец, при разработке проекта Стратегии развития туризма обсуждалось увеличение финансирования туристической отрасли. По словам Догузовой, одной из важных частей документа станет развитие круизного туризма - как речного, так и морского.