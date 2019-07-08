"Известия": ЕЭК хочет обязать Россию вернуть в магазины алкогольные энергетики

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, которое должно обязать Россию возобновить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия".

Документ ЕЭК, с которым ознакомилось издание, направлен на отказ от введенных ранее в стране ограничений. Как сообщает издание, в нем коллегия уведомляет РФ о необходимости выполнения п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС от 2014 года. "Из него следует, что продукция, которая соответствует техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС", - сообщил "Известиям" один из участников совещаний коллегии.

Уточняется, что алкогольные энергетики находятся под действием техрегламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции". В связи с этим к ним не может применяться национальное законодательство, полагают в ЕЭК.

Минфин РФ выразил несогласие с претензией ЕЭК. "В случае если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан РФ, государство обязано устанавливать более строгие правила", - заявили изданию в пресс-службе министерства.

Россия ввела ограничения на производство и оборот алкоэнергетиков с 1 января 2018 года из-за негативного влияния на здоровье россиян сочетания алкоголя и энергетических добавок.