"Ведомости": правительство одобрило проект частной трассы из России в Китай

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали "Меридиан", которая должна соединить Западную Европу и Китай. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на копию протокола совещания от 24 июня, подлинность которого подтвердил пресс-секретарь Медведева.

По данным газеты, глава кабмина поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта "Русскую холдинговую компанию" в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая. Кроме того, всю необходимую поддержку проекту должны оказывать министры транспорта, строительства, финансов и экономического развития.

Отмечается, что частные строители выдвинули условие о необходимости государству обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 млрд руб. в год на случай возникновения политических рисков, к примеру, закрытия государственных границ, рассказали изданию федеральный чиновник и участник правительственных совещаний. В то же время коммерческие риски такая государственная гарантия покрывать не будет.

Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 594 млрд рублей. Однако в мае председатель совета директоров "Русской холдинговой компании" (инвестор проекта) Александр Рязанов сообщил РБК, что стоимость строительства автомагистрали может снизиться на 20%, до 472 млрд рублей за счет изменения маршрута. Такой вариант рассматривался при условии отказа от строительства первого участка трассы от границы с Казахстаном в Оренбургской области до пункта Сагарчин Самарской области.

Трасса "Меридиан" протяженностью 8445 км должна соединить Западную Европу и Китай, длина российского отрезка составит более 2000 км. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, автомагистраль пройдет по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области. Трасса будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением, ее строительство планируют завершить к 2024 году.

Проект автодороги из Китая в Западную Европу будет стартовать в Китае, проходя через Казахстан, ряд регионов РФ и входить в Белоруссию на территории Смоленской области. Четырехполосная дорога будет полностью платной, а стоимость проезда по ней для перевозчиков из стран, не входящих в ЕАЭС, составит 70 евроцентов.