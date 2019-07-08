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Новая система обращения с ТКО

Мусоровозы могут освободить от платы в системе "Платон"

Правительство ждет от Минтранса соответствующего предложение
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минтранс России проработает вопрос об освобождении мусоровозов от платы в системе "Платон". Соответствующее поручение дано министерству по итогам заседания правкомиссии по вопросам обращения с отходами, сообщается на сайте правительства.

"Минтрансу России дополнительно проработать вопрос об освобождении специализированных транспортных средств - мусоровозов от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, и представить соответствующие предложения", - говорится в поручении.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф системы с 1 июля составляет 2,04 рубля за километр.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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