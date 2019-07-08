Президент Южной Кореи призвал Японию отменить экспортные ограничения

ТАСС, 8 июля. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал власти Японии отменить ограничения на экспорт ряда технологических товаров в Республику Корея, которые были введены 1 июля. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.

"Я призываю Японию отозвать [ограничительные] меры и начать открытый диалог по данному вопросу между нашими странами", - заявил глава государства. Мун отметил, что Сеул будет действовать спокойно, чтобы решить проблему дипломатическими путем. Между тем президент подчеркнул, что Южная Корея предпримет "необходимые" меры, если корейским компаниям будет нанесен "реальный ущерб".

Ранее лидеры парламентских фракций Республики Корея договорились направить в Японию межпартийную делегацию для обсуждения торговых санкций Токио.

1 июля японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения.

Отношения между Токио и Сеулом резко обострились после того, как осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Было признано, что во время Второй мировой войны этих людей мобилизовали и принудили к подневольному труду на одном из предприятий фирмы. Правительство Японии отвергает подобные судебные решения и настаивает на том, что вопрос о компенсациях был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году. В связи с тем, что корпорация Nippon Steel & Sumitomo Metal не стала выплачивать компенсации, в Южной Корее началась процедура конфискации ее активов.