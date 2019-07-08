Польская Orlen в ближайшие недели завершит подсчет ущерба из-за ситуации с "Дружбой"

ВАРШАВА, 8 июля. /ТАСС/. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen в ближайшие несколько недель завершит подсчет размера компенсаций, которые она рассчитывает получить от российской стороны после ситуации с нефтепроводом "Дружба". Об этом заявил журналистам председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек.

"В течение ближайших недель мы должны закончить подсчет размера наших потерь, связанных с загрязнением поставляемой из России нефти", - цитирует в понедельник его слова радиостанция RMF FM.

По словам Обайтека, "Орлен" намерен получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций: за невыполнение положений соглашения и отсутствие поставок нефти, а также за понесенный ущерб.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней. Поставки были возобновлены 9 июня.