Президент Татарстана призвал искать новые пути для развития сотрудничества с Турцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Татарстану необходимо искать новые пути для наращивания сотрудничества с Турцией, в первую очередь, в области инноваций. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на выставке ИННОПРОМ.

"Нам интересны самые разнообразные сферы взаимодействия с Турцией, это энергетика, нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение, IT и другие высокие технологии, здравоохранение, строительство, АПК, туризм, обмен опытом в области поддержки малого и среднего предпринимательства и другие отрасли. Необходимо также искать новые пути наращивания сотрудничества, в первую очередь, в области инноваций", - сказал он.

По словам Минниханова, у Татарстана достаточно возможностей для развития бизнес-связей, в этом убедились турецкие партнеры, работающие в республике.

Он отметил, что Татарстан традиционно является одним из лидеров-субъектов РФ в части торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией, в Татарстане сконцентрировано порядка 25% турецких инвестиций в российскую экономику, что составляет более $2 млрд. "Наш товарооборот растет, но до тех размеров, когда у нас товарооборот составлял до $3 млрд, нам еще много надо поработать", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.