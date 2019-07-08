УрФУ начнет подготовку необходимых Сбербанку специалистов по индивидуальным программам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет введет индивидуальные образовательные программы для обучения специалистов, необходимых Сбербанку. Соответствующее соглашение было подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Мы подписали соглашение со Сбербанком, в рамках которого университет обязуется готовить специалистов по потребностям банка. В частности, будет проводиться подготовка по управлению большими данными, машинному обучению, проектированию индивидуальных финансовых траекторий и многое другое", - сказали в пресс-службе вуза.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.