Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

ТАСС, 8 июля. Россияне во втором квартале 2019 года потратили больше средств на развлечения вне дома, покупку новой одежды и отпуска по сравнению с I кварталом. Такие данные следуют из глобального исследования потребительского доверия The Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с исследовательской компанией Nielsen.

Как отмечается, свободные средства тратят на развлечения вне дома 28% россиян, что на 5 п. п. больше, чем в первом квартале 2018 года, на покупку одежды - 37% россиян (рост на 4 п. п.), на отпуска - 31% (рост на 1 п. п.).

В целом исследование показало, что II квартал 2019 года охарактеризовался позитивной динамикой индекса потребительского доверия после годового периода снижения, его значение поднялось на 7 п. п., до 69%. Эксперты выяснили, что за описываемый период число россиян, ожидающих "хороших" или "отличных" финансовых перспектив в ближайшие полгода, выросло на 8 п. п., до 33%. На 6 п. п., до 20% увеличилась доля тех, кто считает, что сейчас подходящее время тратить деньги. Число респондентов, оптимистично оценивающих свои перспективы на рынке труда, не изменилось (20%).

По данным экспертов, количество респондентов, которые считают, что страна находится в состоянии рецессии, снизилось на 2 п. п., до 77%. 8% опрошенных уверены, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение улучшится, что на 2 п. п. больше, чем в первом квартале 2018 года.

"Инфляционные ожидания россиян снизились, курс рубля остается стабильным, в противовес увеличению НДС выросла доля продаж по промо, из-за чего потребитель слабее чувствует возможный эффект от роста налога. Пришла теплая погода, начался сезон отпусков - все эти факторы позитивно повлияли на потребительскую уверенность во втором квартале, которая практически сравнялась со значениями аналогичного периода прошлого года, когда произошел подъем настроений из-за проведения ЧМ-2018", - приводится в сообщении комментарий директора по аналитике и консалтингу "Nielsen Россия" Марины Волковой.

В ходе исследования во втором квартале 2019 года 76% российских потребителей сказали, что у них есть свободные деньги (средства, оставшиеся после совершения расходов на базовые нужды), это на 4 п. п. больше, чем в предыдущем квартале. Доля тех, кто сберегает средства, не изменилась (28%), а тех, кто выплачивает долги - сократилась на 2 п. п., до 31%. Экономить во втором квартале 2019 года пришлось меньшему количеству респондентов - 67%, что на 2 п. п. меньше показателя за первый квартал 2019. При этом, как показало исследование, они стали экономить на меньшем количестве статей.

На развлечениях вне дома экономили 54% опрошенных, что на 2 п. п. меньше, чем в первом квартале 2018 года, переключались на более доступные бренды продовольственных товаров 54% (снижение на 3 п. п.), сокращали расходы на газ и электричество 31% (снижение на 8 п. п.), реже использовали личный автомобиль 13% (снижение 6 п. п.). Число тех, кто старается экономить на покупке новой одежды, ежегодных отпусках и обновлении мелкой электроники, осталось без изменений - 59%, 30% и 41% соответственно.

Россияне во втором квартале 2019 года стали больше переживать о здоровье (29%, рост на 5 п. п.), сохранности рабочих мест (22%, рост на 4 п. п.), а также долгах (15%, рост 3 п. п.). В то же время снизился градус обеспокоенности увеличением цен на еду (27%, снижение на 2 п. п.), ростом тарифов на электроэнергию и газ (23%, снижение на 7 п. п.) и состоянием экономики (18%, снижение на 2 п. п.).

Об исследовании

Исследование потребительского доверия The Conference Board Global Consumer Confidence Survey, подготовленное в сотрудничестве с Nielsen, проводилось в июне 2019 года среди более чем 32 тысяч онлайн-респондентов в 64 странах мира. Глобальный индекс потребительского доверия во втором квартале 2019 года вырос на 1 пункт до 107. Значение индекса по Европе поднялось на 4 пункта, до 87.