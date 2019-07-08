Минкомсвязь выступила против назначения единого оператора видеофиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ направила в правительство предложение, в котором просит признать нецелесообразным назначение единого оператора системы видеофиксации нарушений ПДД. Об этом журналистам сообщил глава министерства Константин Носков.

Ранее Носков направил правительственную телеграмму (имеется в распоряжении ТАСС) главам регионов, из которой следовало, что кабмин готовит проект распоряжения о наделении структуры Ростеха - "ГЛОНАСС БДД" функцией единого оператора системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения и эксплуатации специальных технических средств. В телеграмме главам регионов министр просил сообщить о заинтересованности субъектов РФ в указанной модели контрактации стоимостью от 65 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц за аренду камеры фото-, видеофиксации или 150-250 рублей за услугу по предоставлению информации о совершенных правонарушениях. Кроме того, Минкомсвязь просила регионы предоставить информацию о количестве необходимых зон контроля нарушений правил дорожного движения.

"Кроме регионов, мы проконсультировались с участниками рынка <...>. Я направил предложение в правительство о нецелесообразности определения единственного поставщика, потому что рынок очень конкурентный, с хорошей динамикой. Я такое предложение отправил, дальше уже руководство правительства будет принимать решение", - сказал Носков.

Компания "ГЛОНАСС - Безопасность дорожного движения" создана с участием Ростеха и федерального оператора ГЛОНАСС. По данным СПАРК, Ростеху принадлежит 34% доля, компании ГЛОНАСС - 30%, еще 36% у ООО "Сотка высоток".