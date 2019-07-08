Потребительские цены в России в июне в месячном выражении не изменились

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Потребительские цены в России в июне 2019 года в месячном выражении не изменились, сообщается в материалах Росстата. При этом годовая инфляция по итогам июня замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае.

Цены на продовольственные товары в июне снизились на 0,5%, непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, услуги - на 0,6%.

В июне дешевели фрукты и овощи

В июне заметно дешевела плодоовощная продукция. Так, цены на белокочанную капусту снизились на 37,5%, помидоры - на 32,6%, огурцы - на 26,3%, лук репчатый - на 7,5%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель на 16,1%, свеклу - на 9,2%, яблоки - на 7,7%, виноград - на 5,8%, апельсины - на 5,1%, морковь - на 4,5%, лимоны - на 2,2%.

Свинина и баранина стали дешевле на 0,6%, говяжья печень - на 0,4%.

В то же время отмечался рост цен практически на все наблюдаемые виды круп. Более всего выросли цены на пшено, овсяную и перловую крупы - на 1,5%, рис - на 1,4%.

Среди остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0,6-1% подорожали рыба, мясные и овощные консервы для детского питания, йогурты, глазированные сырки, мороженое, шоколад, какао, безалкогольные напитки и фастфуд.

Дорожали медикаменты и стройматериалы

В июне продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, йод, офтан катахром, валидол стали дороже на 1,9-3,4%, лоратадин, троксерутин, таурин, настойка пустырника, валокордин, корвалол, алмагель, метамизол натрия, вата и бинты - на 0,7-1,5%. Вместе с тем цены на бисопролол, гипотиазид и сеннозиды А и В снизились на 0,4%, дротаверин и глицин - на 0,3%.

Отмечался рост цен на кирпич на 1,2%, бумажные обои, оконное стекло, цемент, доски, рубероид, масляные краски и эмали - на 0,4-0,8%.

Среди прочих видов непродовольственных товаров на 0,4-1,0% подорожали велосипеды для дошкольников, спички, хозяйственное мыло, шариковые ручки, швейные нитки, комплекты столовых приборов, отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых, предметов галантереи, парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, постельных принадлежностей, печатных изданий, а также сухие корма для домашних животных.

Одновременно на 1,1% снизились цены на фотоаппараты и свежесрезанные цветы, на 0,5-1% - на телевизоры, мониторы, планшетные компьютеры, флеш-накопители USB, смартфоны, миксеры, блендеры, газомоторное топливо.

Подорожали услуги транспорта

В июне существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 11,6% и полет экономклассом самолета - на 5,8%.

На 6,2% дороже стали путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России, на 5,3% - туры на отдых в Испании, на 3,6% - поездки в Грецию, на 0,9-1,2% - автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, туры на отдых в Таиланде и поездки в Китай. Вместе с тем экскурсионные поездки во Францию подешевели на 1,5%.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 1,8% выросла стоимость проживания в гостинице, на 1,7% - плата за удостоверение завещания в нотариальной конторе, на 1,2% - за минуту разговора по сотовой связи, на 0,9% - за исходящее SMS-сообщение.

Одновременно на 0,1-0,4% снизились тарифы на проезд в такси, стоимость проживания в студенческом общежитии, полиса ОСАГО, плата за пользование потребительским кредитом и услуги прачечных.