Минэкономразвития не поддержало инициативу ЕЭК о возврате в магазины алкоэнергетиков

МОСКВА 8 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ выступает против инициативы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о возобновлении в России производства и оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков. Такую позицию ТАСС озвучили в министерстве.

Ранее газета "Известия" написала, что Евразийская экономическая комиссия подготовила проект решения, которое должно обязать РФ возобновить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, запрет на которые введен 1 января 2018 года из-за негативного влияния на здоровье сочетания алкоголя и энергетических добавок.

"Российская Федерация не поддерживает принятие решения коллегии ЕЭК по данному вопросу. Более того считаем, что такое решение будет носить явно выраженный антисоциальный характер и повлечет репутационные риски для ЕЭК", - заявил официальный представитель Минэкономразвития.

Как отметили в министерстве, целью введенного запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков является ограничение их потребления в то время, как присутствие кофеина в слабоалкогольных напитках увеличивает объемы их потребления. Согласно данным исследований, 7,2% раствор этилового спирта без кофеина вызывает более выраженное состояние опьянения, чем аналогичные по крепости слабоалкогольные напитки, что свидетельствует о маскирующем действии тонизирующих компонентов на этиловый спирт и увеличении объемов потребления слабоалкогольных тонизирующих напитков без возникновения алкогольного опьянения, сообщили в Минэкономразвития.

"Сведения о наличии в таких напитках содержания этилового спирта зачастую представлены неявно, производятся со вкусовыми и тонизирующими добавками, присущими традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, что создает у потребителя ложное представление о них, как о безалкогольных напитках. Кроме того, слабоалкогольные напитки выпускаются в красочной упаковке, содержащей привлекательные наименования и символику", - считают в министерстве.

По данным Минэкономразвития, рост потребления слабоалкогольных напитков происходит за счет подростков и женщин детородного возраста, что способствует снижению уровня средней продолжительности жизни и росту показателя преждевременной смертности населения. Подростковый возраст является наиболее опасным с точки зрения привыкания к алкоголю, особенно для девочек. Из числа потребителей, по данным министерства, ежедневно или через день пили слабоалкогольные напитки 33% юношей и 20% девушек. "Действующее в Российской Федерации ограничение направлено, прежде всего, на охрану жизни и здоровья человека и на решение важных социальных проблем. В то же время запрет на производство данной алкогольной продукции в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации не предусмотрен", - подчеркнули в Минэкономразвития.

В пресс-службе Минфина ТАСС сообщили о том, что пока не видели проекта решения ЕЭК.