{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прямые авиарейсы из Казани в Будапешт откроют в октябре

Полеты будет выполнять венгерская авиакомпания Wizz Air по средам и воскресеньям

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Казанью и Будапештом (Венгрия) откроется в конце октября, рейсы будет выполнять авиакомпания Wizz Air. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

"Новое авиасообщение запускается 30 октября. Рейсы выполняет венгерская авиакомпания Wizz Air по средам и воскресеньям на 180-местных самолетах Airbus А320", - говорится в сообщении.

Стоимость перелета на маршруте Казань - Будапешт в одну сторону, включая все налоги, начинается от €29,99 (около 2150 рублей).

Теги
РоссияТатарстан
ИННОПРОМ-2019
Югра предложила создать единый механизм поддержки инвесторов по принципу одного окна
Замгубернатора Алексей Забозлаев отметил, что в регионе уже реализован подобный проект на базе фонда развития, куда может обратиться любой инвестор из малого или среднего бизнеса
Читать полностью