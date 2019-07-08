Прямые авиарейсы из Казани в Будапешт откроют в октябре

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Казанью и Будапештом (Венгрия) откроется в конце октября, рейсы будет выполнять авиакомпания Wizz Air. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

"Новое авиасообщение запускается 30 октября. Рейсы выполняет венгерская авиакомпания Wizz Air по средам и воскресеньям на 180-местных самолетах Airbus А320", - говорится в сообщении.

Стоимость перелета на маршруте Казань - Будапешт в одну сторону, включая все налоги, начинается от €29,99 (около 2150 рублей).