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Зеленский заявил, что Киев против переноса сроков переговоров по газу

Президент Украины подчеркнул, что его команда намерена сесть за стол переговоров в сентябре

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Киев настаивает на том, что трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС должны состояться в сентябре. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент Украины Владимир Зеленский по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина - ЕС.

"Я имел разговор с [заместителем главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем] Шефчовичем относительно нового контракта. Насколько я знаю, что хотят продолжать этот разговор в декабре. Я озвучил позицию нашей команды, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол переговоров", - сказал он. Зеленский подчеркнул важность данного проблемы, что связано с энергетической безопасностью, и выразил уверенность, что ее удастся преодолеть.

Действие контрактов между компаниями "Нафтогаз" и "Газпром" о транзите газа в Европу и его поставках на Украину завершается 1 января 2020 года.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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