Российские производители готовы заместить минеральную воду из Грузии в случае запрета

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские производители минеральной воды готовы заместить грузинскую продукцию, если ее импорт будет запрещен, даже в премиум-сегменте. При этом российская продукция более разнообразна и зачастую доступнее для покупателя, чем зарубежная, об этом сообщили опрошенные ТАСС производители вод из разных регионов РФ.

Как ранее сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, единороссы в понедельник поднимут на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

"Российские производители без особых проблем восполнят недостающие объемы. <…> Минеральные воды на рынке представлены сегодня довольно широко, и покупатель имеет возможность выбрать то, что ему больше нравится", - рассказал ТАСС директор крупного сибирского производителя ООО "Карачинский источник" Владимир Хританков.

Минеральную воду производят в разных регионах России. Например, ОАО "Томское пиво" занимается, в числе прочего, производством и продажей лечебно-столовой воды, добываемой в поселке Чажемто Томской области. Как сообщил ТАСС директор компании по маркетингу Максим Курохтин, исчезновение грузинской минеральной воды не будет критичной для российского рынка.

"Мы не пересекаемся с грузинскими водами, они занимают минимальную долю, в премиум-сегменте <…> для высокодоходной аудитории, в сетевой рознице 0,5 [литра] воды стоит 100-150 рублей. В наших регионах (за Уралом - прим. ТАСС) их доля мала, и поэтому никто не заметит, что "Боржоми" не стало на полках", - рассказал Курохтин. Он уточнил, что цена минеральной воды, приемлемая для большинства покупателей, в разы ниже.

На разный вкус и кошелек

Курохитн указал, что в России есть и свой премиум-сегмент - компании приводят в пример Petroglyph, которую производят в Алтайском крае. Собеседники ТАСС отмечают, что продукция из разных регионов различается минеральным составом и в разных ценовых категориях у каждой из них свой потребитель.

"Что касается вкусовых качеств, то это пусть определяет покупатель. Что касается нашей карачинской воды, то покупатель уже "проголосовал" за ее вкусовые качества, полезные свойства", - отметил Хританков.

Генеральный директор одного из крупнейших производителей "Холдинг Аква", занимающегося добычей и розливом минеральной воды на Северном Кавказе, Сергей Лобанов напомнил про ставшие легендарными "Ессентуки". "Но у этой воды свой потребитель, а дебит ее строго ограничен. У нас есть ряд минеральных вод, близких по свойствам, составу и вкусовым качествам грузинской "Боржоми" - это "Нарзан", и "Славяновская", и "Нагутская", - добавил Лобанов.

Собеседник агентства уверен, что если грузинская продукция исчезнет с рынка, то появится ниша, которую смогут занять другие производители. "В целом регион Кавказских минеральных вод имеет большие запасы, так что без минеральной воды российский потребитель не останется точно. Мы помним, что грузинский бренд уже уходил с российского рынка, но через некоторое время успешно вернулся на него; как сложится ситуация в этот раз - покажет время", - добавил Лобанов.

При этом российские компании и в Сибири, и на Кавказе готовы наращивать производство минеральной воды и занять "грузинскую" нишу, если она освободится. "По мощностям - мы имеем возможность заместить [грузинские объемы], - рассказал ТАСС представитель чеченского завода "Серноводский", который производит столовую и лечебную минеральную воду. - На Кавказе нет плохих вод - "Ессентуки", "Нарзан" и другие, которые способны заменить "Боржоми", они подходят для лечения разных заболеваний, на разный вкус. Тем более, что "Боржоми" уже давно не та, и сейчас единственное, в чем мы ей уступаем - это по цене, таких дорогих вод нет; а вот качество у нас точно не ниже".