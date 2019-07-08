Греф назвал рынок IT-компаний переоцененным

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф предостерег инвесторов, вкладывающих все средства в акции цифровых компаний, о риске возникновения пузыря на этом рынке. Такое мнение он высказал, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Сейчас инвесторы во всем мире инвестируют в традиционные компании: нефтяные, газовые, металлургические, промышленные компании, банки - получают высокие дивиденды. Они их инвестируют в акции диджитальных компаний. Это приводит к тому, что еще больше растет капитализация, они получают еще больше ресурсов и еще больше нарастает отрыв этих компаний от всех остальных. Это провоцирует пузырь на рынке", - сказал Греф.

По его словам, все говорят о том, что эти компании так или иначе перекапитализированы. "Они не стоят столько, сколько они стоят. Когда-то произойдет сдувание этого пузыря, но когда - никто сказать не может. Поэтому, когда вы собираетесь свои несметные капиталы инвестировать в диджитальные компании, бойтесь пузыря", - сказал глава Сбербанка.