В Нижегородской области запустили производственный комплекс порошковой металлургии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Крупнейшее в России производство порошковой металлургии запустили в Нижегородской области, общий объем инвестиций в проект составил 1,25 млрд рублей. Презентация проекта состоялась на стенде Нижегородской области на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Порошковая металлургия позволяет получать в разы более прочные и более дешевые детали за счет уменьшения расходного коэффициента по сравнению с литьем. По сравнению с изготовленными классическими методами аналогами, срок использования готового изделия из металлического порошка увеличивается до 2-3 раз", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Максимальная мощность комплекса порошковой металлургии составит 1,5 тыс. тонн порошка в год, планируется создать более 100 рабочих мест. Комплекс построили в Кулебаках при поддержке Фонда развития промышленности.

"Металлические порошки многие отечественные предприятия пока почти в полном объеме закупают за рубежом, а в нашей стране их производится менее 1% от мирового объема. При этом потребность в порошковых материалах в стране ежегодно растет. Нижегородское производство - это 100%-ное импортозамещение", - добавил Никитин.

Нижегородская область представила на выставке ИННОПРОМ более 30 инновационных импортозамещающих разработок. Среди них - система управления полным жизненным циклом компании "Цифровое предприятие", разработка для реабилитации после мышечных травм "Кибертренер", нейроробот и другие разработки. Также свои разработки на выставке представляют нижегородские предприятия - завод "Узола" и ГК "Провенто", которые участвуют в совместном проекте регионального правительства и ГК "Росатом" по внедрению бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторы выставки - Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.